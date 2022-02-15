Украинский флаг очень мотивирует! Позитив после провала в эстафете

Пидручного мощно встретили на финише / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вслед за снегопадами олимпийский Чжанцзякоу накрыли лютые морозы. По вечерам столбик термометра достигает отметки в минус 20 градусов. Добавьте сюда горы и ветер, то ощущения так себе.

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В связи с этим организаторы перенесли биатлонную эстафету с вечера на обед, когда немножко теплее.

Но такие рокировки не сыграли на руку украинской сборной. Четыре круга штрафа и на финише Дмитрий Пидручный в борьбе за девятое место опередил австрийца.

"Задача была показать свой максимум. Но сегодня у нас никто с ней не справился. Были проблемы, как на стрельбе, так и на трассе. Надо разобраться почему завалили гонку", – сетовал после финиша Пидручный.

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Сам он тоже "привез" четыре круга штрафа.

"Я стартовал, когда ни сзади, ни впереди никого не было. Было сложно психологически настроиться на борьбу. На стрельбе шел на риск. Лежа все удалось, а вот стоя – два штрафных круга. Это недопустимо".

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На финише было не мало украинских флагов, что очень порадовало капитана нашей команды.

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"Я видел украинские флаги, слышал поддержку. Это очень мотивирует, добавляет сил и вдохновения бороться", – признался Пидручный.

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