Украинский биатлонист вошел в пятерку лучших снайперов пасьюта

Цымбал и Фийон-Майе / Фото: Коллаж: Сегодня
После первого триумфа в сезоне наши биатлонисты сегодня были далеки от призовых мест. В Оберхофе завершилась мужская гонка преследования.
Ее победителем стал француз Кантен Фийон-Майе. Этот успех позволил ему возглавить общий зачет Кубка мира. И уже через четыре дня на этапе в Рупольдинге он будет стартовать в желтой майке лидера.
Из украинцев самое высокое место занял Богдан Цымбал. Он прошел всю дистанцию с одним кругом штрафа, это смогли сделать всего пять биатлонистов.
Результаты гонки преследования:
1. Кантен Фийон Майе (Франция) – 36.48,3 (2+0+0+0)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +9,9 (0+0+1+0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) – +15,6 (0+1+2+0)
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23. Богдан Цымбал (Украина) – +2.11,0 (0+0+1+0)
26. Антон Дудченко (Украина) – +2.25,5 (0+1+0+1)
38. Дмитрий Пидручный (Украина) – +3.29,8 (2+0+3+1)