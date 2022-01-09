Украинский биатлонист вошел в пятерку лучших снайперов пасьюта

Цымбал и Фийон-Майе / Фото: Коллаж: Сегодня

После первого триумфа в сезоне наши биатлонисты сегодня были далеки от призовых мест. В Оберхофе завершилась мужская гонка преследования.

Ее победителем стал француз Кантен Фийон-Майе. Этот успех позволил ему возглавить общий зачет Кубка мира. И уже через четыре дня на этапе в Рупольдинге он будет стартовать в желтой майке лидера.

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Из украинцев самое высокое место занял Богдан Цымбал. Он прошел всю дистанцию с одним кругом штрафа, это смогли сделать всего пять биатлонистов.

Результаты гонки преследования:

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1. Кантен Фийон Майе (Франция) – 36.48,3 (2+0+0+0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +9,9 (0+0+1+0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – +15,6 (0+1+2+0)

...

23. Богдан Цымбал (Украина) – +2.11,0 (0+0+1+0)

26. Антон Дудченко (Украина) – +2.25,5 (0+1+0+1)

38. Дмитрий Пидручный (Украина) – +3.29,8 (2+0+3+1)