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"Украинские футболисты сильнее": Милевский сравнил сборные Украины и России

Павел Василенко
12 ноября, 17:52
Бывший форвард Динамо и сборной Украины уверен, что у российской сборной нет шансов в матче против сине-желтых

Артем Милевский / Фото: Instagram

Артем Милевский, который недавно объявил о завершении карьеры, высказался о возможном соперничестве Украины и России на футбольном поле.

"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что они делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!" — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале Коммент.Шоу.

36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006 года по 2012 год. За это время он провел в составе сине-желтой дружины 50 матчей и забил восемь мячей. Принимал участие в ЧМ-2006 и Евро-2012.

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На клубном уровне уроженец Минска защищал цвета Борисфена, киевского Динамо, турецкого Газиантеспора, хорватских Хайдука и Сплита, румынской Конкордии, российского Тосно, брестского Динамо, венгерской Кишварды и Миная.