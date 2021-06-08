Украинская сельская команда увела футболиста у двух российских клубов

Грузинский форвард Ника Ситчинава покинул Ингулец и перебрался в Колос, решив отказаться от возможности выступать в российской Премьер-лиге

Грузинский футболист Ника Ситчинава / Фото: ФК "Ингулец"

Летнее межсезонье – пора не только для матчей сборных, но и для многих трансферов. Сегодня Колос из Ковалевки подписал перспективного новичка – нападающего Нику Ситчинаву. Предыдущие пять лет грузин выступал за Ингулец из пгт Петрово. В апреле было известно, что Ситчинава заинтересовал два российских клуба, однако он отдал предпочтение Колосу.

Футболисту в июле исполнится 27 лет, в минувшем чемпионате Украины он забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Нику в 500 тысяч евро. Это его максимальная цена за всю карьеру. Однако клубу из из Ковалевки, что под Киевом, он достался бесплатно, ведь контракт с Ингульцом завершился.

По словам самого Ситчинавы, его агент, кроме московского Динамо и казанского Рубина, вел переговоры еще с несколькими клубами. В частности, назывались венгерский Фехервар и молдавский Шериф. Однако он выбрал трехлетний контракт с Колосом.

Напомним, в сезоне 2020/2021 команда Руслана Костышина заняла четвертое место в чемпионате Украины и выступит в еврокубках.

Тем временем после тренировок с Усиком на скандального Селезнева нашелся претендент.

Смотрите, как играли Ингулец и Шахтер в чемпионате Украины: