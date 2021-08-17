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Украинская саблистка вышла на балкон в соблазнительном купальнике

Андрей Трофимов
17 августа, 15:27
Елена Кравацкая подтвердила статус самой откровенной фехтовальщицы страны, опубликовав горячие снимки из Буковеля

Украинская саблистка Елена Кравацкая / Фото: Instagram

29-летняя Елена Кравацкая, которая выигрывала серебро Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в командной сабле, напомнила о себе яркой фотосессией на балкончике в Буковеле.

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Природа на фоне спортсменки не менее прекрасна, чем Елена. Так в Instagram написала сама Кравацкая.

По признанию Елены Кравацкой, в последнее время она научилась быть счастливой.

"С каждым годом я становлюсь только красивее и мудрее – это не самолюбование, а истина. Я, наконец, научилась жить в настоящем. Главное мое открытие – я могу быть независима от отношений и, оказывается, во мне самой столько любви, что я могу ею одаривать себя и тех кто в ней нуждается", – говорит саблистка

Ранее Кравацкая засветила тату под интимным местом. Под левой грудью у саблистки выбита дата "19.02.2018". Для Елены она особенная, ведь именно в этот день спортсменка стала мамой, родив сына.

Добавим, что в конце прошлого года Кравацкая угодила в больницу – у ее сыночка Ивана диагностировали двустороннюю пневмонию. "Столько криков я еще не слышала", – рассказывала тогда саблистка.

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