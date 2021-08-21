21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

13-летняя "Ломаченко в юбке" повторила в ринге гопак Усика, разгромив россиянку (видео)

Олег Люлька
21 августа, 15:25
Украинская боксерша-вундеркинд Кира Макогоненко стала звездой юношеского чемпионата Европы в Сараево, одолев в финале Анастасию Панечкину из РФ и оригинально отметив свою победу

Кира Макогоненко - героиня боксерского Евро / Фото: Instagram

Украинская спортсменка Кира Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке", не только стала победительницей юношеского чемпионата Европы в Боснии и Герцеговине.

По всем статьям перебоксировав в финале категории до 42 кг россиянку Анастасию Панечкину, Макогоненко прямо в ринге исполнила оригинальный украинский гопак с воздушным шпагатом, а затем устроила пробежку по рингу с сине-желтым флагом.

СМОТРИТЕ ГОПАК ОТ МАКОГОНЕНКО


ГИМН УКРАИНЫ В ЧЕСТЬ МАКОГОНЕНКО

"Спасибо Всевышнему за все! – написала у себя в Instagram Кира Макогоненко. – Победу в этом чемпионате Европы я посвящаю, в первую очередь, своим родителям. Лучшему папе и тренеру, который верил в меня и поддерживал. Своей маме, у которой был день рождения 12-го числа – дарю эту победу тебе, родная"

"Еще хочу подарить эту победу своему украинскому народу и своему родному городу, Харькову. Потому что я представляю каждого из вас на мировой арене", – добавила 13-летняя боксерша

Читайте также: Победили пять сборных России! Украинцы выиграли чемпионат мира по шашкам

Смотрите, как после победы на Олимпиаде-2012 в Лондоне танцевал гопак Александр Усик

Реклама