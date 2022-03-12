Украинская гимнастка рассказала о 15 днях ада: "У меня трясутся руки"

Виктория Мазур рассказала о том, как переживает войну / Фото: Reuters, Instagram

Многократная призерка чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Виктория Мазур рассказала в Instagram, что переживает с начала военной агрессии российских войск против Украины.

15 дней ада! Сказать что я чувствую, ничего не сказать, у меня даже нет подходящих слов… Все эти дни я молюсь за каждого близкого мне человека, за Украину и конечно за свою семью.

На данный момент я нахожусь в Киеве, все дни сплю с ребенком в ванной, дальше от окон. В подземном паркинге тоже подготовлен матрас и одеяло для моего сына.

Сейчас я пишу во время очередной воздушной тревоги, у меня трясутся руки и слезы катятся ручьем при виде как летят ракеты. Этот страх не описать, ты на грани …. Пожалуйста, остановите войну! Наш народ страдает и погибают мирные жители, а самое главное дети, ради которых мы живем. Стоп войне!!!

Мазур родилась в Луганске. В интервью Спорт Сегодня в 2017 году Виктория рассказывала, что после оккупации части Донецкой и Луганской областей три месяца не знала, живи ли ее родители.

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"В 2014 году, когда это все как раз началось на Донбассе, было безумно тяжело. Тогда с мамой не было связи месяца три точно. Я не понимала: живы у меня родители или нет. Но когда появилась связь, более-менее все наладилось".

В 2019 году у Виктории Мазур родился сын Александр.