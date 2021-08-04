Украинок перепутали с россиянками: на церемонии награждения диктор неправильно назвал медалистов

На Олимпийских играх в Токио украинских спортсменок Марту Федину и Анастасию Савчук назвали дуэтом из ОКР. Позже ситуация была исправлена

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали / Фото: Reuters

Во время церемонии награждения украинских синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые завоевали бронзовые медали на Играх в Токио, диктор объявил спортсменок как представителей ОКР. Об этом сообщает ТАСС.

Марта Федина и Анастасия Савчук на церемонии награждения / Фото: Reuters

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились", – рассказала россиянка Колесниченко.

Выступление украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

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Как известно, по итогам соревнований, результат Фединой и Савчук составил 189,4620 балла. Победили в дуэтах представительницы ОКР – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь с итоговым результатом 192,4499 балла.

Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Бронзовые олимпийские медали стали первыми для Украины за все время выступлений на Олимпийских играх.

Напомним, что сегодня украинцы завоевали четыре медали:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.