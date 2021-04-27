Украинку не пускают на соревнования из-за допинга: трибунал отклонил и вторую апелляцию

Одесская теннисистка Даяна Ястремская до сих пор временно отстранена от турниров с 7 января и в этом году еще не играла, хотя и просила ее допустить

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Вторая ракетка Украины, 20-летняя Даяна Ястремская, по-прежнему остается вне соревнований. Напомним, теннисистку отстранили от турниров в начале года в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Девушка категорично отрицала прием допинга, но разбирательство до сих пор идет. Недавно вице-президент ФТУ Евгений Зукин сообщил, что Ястремская выигрывает борьбу у антидопингового агентства и скоро вернется на корт. Однако пока что это не так.

Сегодня на сайте Международной теннисной федерации опубликовали решение о том, что вторая апелляция Ястремской также отклонена. Вердикт вынес председатель специального трибунала.

Причем, Даяна просит ее хотя бы временно допустить к турнирам, но функционеры не идут на этот шаг. В заявлении говорится, что украинка не имеет права играть до принятия окончательного решения по ее делу. Правда, когда его можно ожидать, не пишут.

Ранее Спортивный арбитражный суд также не стал на сторону нашей спортсменки. Сейчас Ястремская занимает 31-е место в мировом рейтинге, Костюк – 77-е.

Вспомним, как в прошлом году Даяна побеждала на крупном турнире в Катаре: