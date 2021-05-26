Украинки "перестреляли" россиянок в финале чемпионата Европы и взяли золотые медали

На континентальном форуме по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке наши Елена Костевич, Юлия Коростылева и Полина Колесникова победили в команде

Костевич, Колесникова, Коростылева с золотом ЧЕ / Фото: НОК Украины

В эти дни в Хорватии проходит чемпионат Европы по пулевой стрельбе. Вчера вечером сборная Украины завоевала "золото" в женском командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. В составе нашей команды выступали опытные Елена Костевич из Чернигова и Юлия Коростылева из Хмельницкого, а также молодая Полина Колесникова из Днепра.

Ранее олимпийская чемпионка по стрельбе с улыбкой стала на лыжи.

Радостную новость сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

В финальном противостоянии украинки превзошли соперниц из России, победив со счетом 17:11. В дуэли за бронзовые медали команда Сербии разгромила полячек – 16:8.

Вашему вниманию – телесюжет о Полине Колесниковой:

Читайте материал о Елене Костевич: вооружена и убийственно красива. Уроженка российского Хабаровска – самая титулованная наша сборница. Многократная призерка чемпионатов мира и Европы в возрасте 19 лет стала олимпийской чемпионкой в Афинах-2004, а на Играх в Лондоне-2012 взяла две бронзовые награды.

Смотрите забавный эпизод на тренировке футболистов:

Видео: Сегодня