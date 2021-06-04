Украинка завоевала золото чемпионата Европы по гребле. Парни ответили "бронзой"

Каноистка Людмила Лузан / Фото: НОК Украины
Сразу дважды украинские каноисты поднимались сегодня на пьедестал чемпионата Европы в Польше. Сначала 24-летняя Людмила Лузан – уроженка Ивано-Франковска, которая представляет Полтавщину, – победила в финальном заезде каноэ-"одиночек" на дистанции 500 метров.
Ранее Украина выиграла восемь медалей на этапе Кубка мира по гребле.
Новость сообщил Национальный олимпийский комитет на своей страничке в Twitter, поздравив и именитого тренера наших гребцов Юрия Чебана.
Вскоре и свежеиспеченная чемпионка похвасталась успехом, выложив в соцсетях несколько фотографий. И есть чем гордиться, ведь ближайшую преследовательницу украинка опередила более, чем на шесть секунд!
А вскоре почин Людмилы поддержали наши парни на каноэ-двойке. На той же 500-метровке Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок финишировали третьими и завоевали бронзовые награды.
Тем временем промоутер Усика занялся цирковыми номерами.
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