Украинка выполнила лучший прыжок года в мире: видео рекорда Магучих

На пятом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме 19-летняя Ярослава Магучих преодолела планку на высоте 203 см – вскоре ждем победного прыжка от нее и на Олимпиаде

Ярослава Магучих прыгнула на 203 см / Фото: Getty Images

Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 19-летняя красотка из Днепра преодолела 203 см – это рекорд сезона в мире!

Предыдущий лучший результат сезона принадлежал американке Вашти Каннингем – 202 см.

ВИДЕО ПОБЕДНОГО ПРЫЖКА МАГУЧИХ

Отметим, что Магучих также предприняла попытку взять высоту в 207 см, что стало бы ее личным рекордом и новым национальным рекордом Украины, но безуспешно. Будем надеяться, Ярослава приберегла это достижение на Олимпиаду, которая стартует уже 23 июля в Токио.

Бриллиантовая лига. Стокгольм

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Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03

2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01

3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,96

4. Ирина Геращенко (Украина) -1,96

Напомним, Ярослава Магучих недавно выиграла "золото" чемпионата Европы в зале, покорив высоту в 2.00 метра.

Интересно, что на первом этапе Бриллиантовой лиги, 23 мая в британском Гейтсхеде, Магучих не дали выступить после того, как она вышла утром на прогулку, нарушив санитарный регламент.

Добавим, что на будущей Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Одна из главных претенденток на награду – Ярослава Магучих.