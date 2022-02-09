8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
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Манчестер Сити --
Брентфорд --
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Милан --
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Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
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Вильярреал --
Ювентус --
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Челси --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинка вылетала с трассы на Олимпиаде

Андрей Трофимов
9 февраля, 08:35
У Анастасии Шепиленко не заладились выступления в горнолыжном слаломе

Анастасия Шепиленко / Фото: Reuters

Украинка Анастасия Шепиленко, ставшая 39-й в слаломе-гиганте на Олимпиаде, в слаломе 9 февраля не сумела финишировать.

Шепиленко сошла с дистанции в первой же попытке, потеряв право стартовать во втором заезде.

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К моменту старта украинки трасса была изрядно разбита, и Анастасия не сумела с ней справиться.

Утешить Анастасию может то, что с трассы в первой же попытке вылетело еще 29 спортсменок, среди них – фаворит соревнований, двукратная олимпийская чемпионка из США Микаэла Шиффрин.

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Для звездной американки, ранее потерпевшей аналогичную неудачу в гигантском слаломе, это сокрушительное фиаско. Микаэла не скрывала своих слез.

Напомним, в Пекине награды различного качества завоевали уже 20 стран. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Игры продлятся до 20 февраля.