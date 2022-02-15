Украинка, разоблачившая допинг-систему России, расплакалась на Олимпиаде

Шаботова очень расстроилась из-за своих ошибок / Фото: Reuters

Анастасия Шаботова, не сумевшая чисто откатать короткую программу во вторник, 15 февраля, дала волю слезам после своего выступления.

Читайте также: Одноразового использования: американская легенда в шоке от решения по Валиевой

Реклама

Реклама

"На тренировке все было хорошо, все прокаты были идеально чистые – как никогда. Ноль падений, ноль срывов. На шестиминутной разминке все было без срывов, но, видимо, что-то во мне пошло не так, не знаю... Не было волнения. Может потому, что долгое время тут нахожусь, силы ушли. Я не знаю, в чем проблема. Не могу никак объяснить", – сказала в комментарии UA:Перший Шаботова.

Даже смена на фарт игрушки, с которой Анастасия приходит на соревнования, не помогла ей сегодня.

"У меня была раньше рилаккума, которую мне подарили японские фанаты. У меня с ней не очень хорошие результаты пошли. И проскочила мысль – это из-за салфетницы, а не из-за того, что я плохо работаю. Пришлось поменять салфетницу, но так ничего и не изменилось. Вот так", – добавила Шаботова, у которой в глазах стояли слезы.

Реклама

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России. Еще два года назад Анастасия Шаботова говорила, что российские фигуристки принимают запрещенные стимуляторы. И после этого была вынуждена сменить страну – Россию на Украину.