Украинка разбила соперницу и впервые вышла в основу Ролан Гаррос. Свитолина уже там заждалась

24-летняя Ангелина Калинина из Новой Каховки прошла три раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, а вот Илья Марченко в четверг проиграл

Ангелина Калинина в игре / Фото: Большой теннис Украины

Сегодня количество украинских теннисисток, которые выступят на грунтовом "Шлеме" в Париже", увеличилось. Ангелина Калинина впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос. До этого в 2017-2020 годах она даже не доходила до последнего круга отбора. В четверг украинка в третьем раунде квалификации сокрушила румынку Жаклин Кристиан – 6:4, 6:1.

Тем временем Свитолина призналась, что очень соскучилась, и потренировалась с Кербер.

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Калинина (№139 в мире) составит компанию Элине Свитолиной, Марте Костюк и Катерине Козловой. Ранее в отборочных соревнованиях ракетки зачехлили наши Катерина Бондаренко, Дарья Снигур, Леся Цуренко (из-за травмы) и Сергей Стаховский.

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Последним не смог оформить выход в основу Илья Марченко. Накануне украинец обыграл россиянина на Ролан Гаррос, но сегодня уроженец Донецка не смог оказать должное сопротивление Ботику Ван Де Зандшульпу из Нидерландов – 1:6, 2:6.

Пятой украинкой в главном турнире может стать Катарина Завацкая (№129). Девушка из Ровно завтра сразится с россиянкой Анастасией Гасановой (№172).

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