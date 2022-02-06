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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Наши плачут! Украинка излила душу после Олимпиады

Александр Трикиша
6 февраля, 16:30
16-летняя дебютантка Олимпийских игр украинка Анастасия Шаботова продемонстрировала лучший результат в Пекине в соревнованиях по фигурному катанию

Анастасия Шаботова родилась в Москве, но сейчас выступает за Украину / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

К сожалению, сборная Украины по фигурному катанию завершила выступление в командном турнире на Играх-2022.

Тем не менее свое выступление Анастасия Шаботова запомнит на всю жизнь.

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"Сложно передать словами чувства и эмоции от старта на Олимпийских играх. Это невероятно! Во время проката пыталась насладиться каждым моментом.

Анастасия Шаботова впервые выступила на Олимпиаде / Фото: Reuters

Не чувствовала волнения, но, возможно, была немного скованной.

После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь", – цитирует Шаботову НОК Украины.

Анастасия Шаботова родилась и начинала свою карьеру в Москве. В 2019 году, получив разрешение от Федерации фигурного катания Москвы, сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины. Двукратная чемпионка Украины.

Напомним, что по итогам короткой программы в рамках командного первенства украинка заняла 7-е место.

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