Украинка не доехала до финиша велогонки на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио определились призеры в велоспорте среди женщин. Представительница Украины Валерия Кононенко даже не смогла добраться до финиша

Велоспорт на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Валерия Кононенко сошла с дистанции 137-километровой групповой гонки, а в целом завершить заезд не смогли 19 спортсменок, трасса оказалась для них слишком сложной.

Победу одержала Анна Кизенхофер из Австрии, серебро у Аннемик ван Влетен из Нидерландов, а бронза – у Элизы Лонго Борджини.

Женщины, шоссе, групповая гонка

Анна Кизенхофер (Австрия) – 3:52:45

Анна Кизенхофер (Австрия) – 3:52:45 Аннемик ван Влетен (Нидерланды) + 1:15

Аннемик ван Влетен (Нидерланды) + 1:15 Элиза Лонго Борджини (Италия) +1:29

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