Украинка, которую закрыли в номере, осталась без медали на Олимпиаде

Виктория Ус - восьмая на Олимпиаде / Фото: Reuters
Виктория Ус, пробившаяся в финал с девятым временем, в решающем заплыве стала восьмой. До бронзовой медали в гребном слаломе 28-летней киевляне не хватило пяти с лишним секунд.
Выиграла же "золото" здесь Рикарда Функ из Германии.
Напомним, перед Олимпиадой Викторию Ус ждал неприятный сюрприз. Украинку закрыли в номере Олимпийской деревни после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.
"Подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека", – не находила себе места Виктория
Но в итоге организаторы Игр разрешили ей покидать номер и проводить тренировки.
"Мне очень понравилось гоняться здесь, несмотря на отсутствие зрителей, – сказала уже после своего выступления в Токио Виктория Ус в эфире UA-Перший. – Что касается той изоляции, то в ней были как плюсы, так и минусы. Минус – психологически было тяжело, мы не знали, сможем ли тренироваться. Плюс – отдохнула"