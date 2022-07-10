Украинец защитил звание сильнейшего человека планеты

Алексей Новиков - самый сильный человек в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский стронгмен Алексей Новиков защитил звание сильнейшего человека планеты! Ранее наш спортсмен стал сильнейшим человеком Европы.

Алексей Новиков завоевал второй титул чемпиона на турнире The Strongman Classic 2022 в Лондоне. Наш атлет набрал 54 балла, что позволило ему занять первую место на пьедестале. Вторая позиция у представителя Канады Митчела Гуппера (42 балла), а топ-3 замкнул американец Эван Синглтон (41,5 балла).

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После победы Новиков призвал всех фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с Россией: