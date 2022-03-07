Украинец стал героем матча в Бельгии: видео эмоций после решающего гола

Роман Безус забил решающий гол / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский полузащитник своим голом на добавленных минутах встречи Гент – Зюльте-Варегем решил исход встречи – 2:1. В прошлом матче, когда Безус был в запасе, он показал футболку с призывом закруть небо над Украиной. А теперь, после забитого мяча, упал на колени в окружении одноклубников.

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Гент после 30 туров в чемпионате Бельгии занимает пятое место. Зюльте-Варегем – третий с конца, почти в зоне вылета из элитного дивизиона.

Вчера украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал с русской нечистью. Организаторы Кубка мира с пониманием отнеслись к позиции Даниэлы Батроны и наградили украинку отдельно от рашистов.

Также мы писали, что знаменитый боксер Владимир Кличко поддерживает Украину и своего брата, мэра Киева. Он остался в столице, опубликовал видео из киевского метро. Бывший чемпион мира по боксу спустился в подземку поддержать киевлян. А вчера Кличко-младший рассказал, кто согревает его сердце в теробороне Киева.