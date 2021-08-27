Украинец из МЮ: "Роналду – это отличная сделка для всех!"

Канчельскис доволен трансфером Роналду

Сегодня взорвалась бомба на трансферном рынке. Криштиану Роналду перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.

Бывший полузащитник Динамо и Шахтера, четыре сезона отыгравший в МЮ, Андрей Канчельскис прокомментировал возвращение Роналду в Англию.

"Это отличная сделка для всех! Роналду много лет? Ну и что? Он в каждом сезоне забивает по 20 мячей. Он стабильный, а такие Манчестер Юнайтеду очень нужны. Тем более, что Роналду в великолепной форме. Все знают, какой он профессионал, как он за собой следит. И до 40 лет люди играют, все нормально. Он усилит Манчестер Юнайтед, это отличное приобретение", – сказал Канчельскис "СЭ".

Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ португалец три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Смотрите, как Криштиану забивал за МЮ: