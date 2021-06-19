Украине дали суперфартового арбитра на Австрию. Но вы его не узнаете!

При судействе Чакыра украинцы разгромили Францию, обыграли шведов на Евро-2012 и попали на Евро-2016. Но с тех пор у турка кардинально изменилась внешность

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр / Фото: Reuters

УЕФА назначил арбитра на матч третьего тура Евро-2020 Украина – Австрия, который состоится 21 июня в Бухаресте. Обслуживать поединок будет один из самых известных рефери мирового футбола – турок Джюнейт Чакыр, очень даже фартовый парень для украинцев.

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Достаточно вспомнить, что при его судействе Украина добыла свою первую победу на чемпионатах Европы, обыграв в 2012-м в Киеве Швецию 2:1 со знаменитым дублем Шевы.

Именно Чакыр судил поединок плей-офф ЧМ-2014, когда Украина в Киеве сенсационно обыграла французов 2:0. Тогда турецкий арбитр удалил игрока французской команды Косельни и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Ярмоленко.

Также Чакыр принес нам удачу в 2015-м в ответной игре плей-офф со Словенией на ее поле, ничья в которой 1:1 обеспечила Украине путевку на Евро-2016.

Правда, у нынешнего Чакыра есть существенное отличие от того Чакыра – сейчас турецкий арбитр судит, будучи полностью лысым. Так что его не сразу и узнаешь!

Таким Чакыр был ранее

Джюнейт Чакыр / Фото: AFP Реклама

А такой Чакыр сейчас

Напомним, чтобы занять второе место в группе и гарантированно выйти в 1/8 Евро, Украине 21 июня нужно не проиграть Австрии.

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Смотрите, как Чакыр судил на Евро-2020 матч Венгрия – Португалия