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Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
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Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
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Динамо 0
Александрия 0
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Ворскла --
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Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
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25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Украинцы из села обыграли россиян и вышли в Лигу чемпионов

Олег Люлька
18 сентября, 20:23
Баскетбольный клуб Прометей из поселка Слобожанское Днепропетровской области одолел Парму из Перми и пробился в групповой турнир ЛЧ

Прометей деклассировал россиян / Фото: Facebook

Валидольный матч в болгарской Софии за попадание в групповой раунд баскетбольной Лиги чемпионов завершился минимальной победой украинского Прометея над российской Пармой – 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13).

Украинский клуб лидировал после двух четвертей, проигрывал после третьей, но в четвертой дожал-таки россиян.

Таким образом, Прометей выступит в Лиге чемпионов, а Парма – в менее престижном Кубке Европы ФИБА.

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Отметим, что украинский Прометей на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).

Теперь же список жертв украинской команды пополнили россияне.

Напомним, ранее украинцы разгромили россиян на чемпионате Европы по баскетболу в формате "три на три".

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