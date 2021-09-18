Украинцы из села обыграли россиян и вышли в Лигу чемпионов

Прометей деклассировал россиян / Фото: Facebook

Валидольный матч в болгарской Софии за попадание в групповой раунд баскетбольной Лиги чемпионов завершился минимальной победой украинского Прометея над российской Пармой – 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13).

Украинский клуб лидировал после двух четвертей, проигрывал после третьей, но в четвертой дожал-таки россиян.

Таким образом, Прометей выступит в Лиге чемпионов, а Парма – в менее престижном Кубке Европы ФИБА.

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Отметим, что украинский Прометей на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).

Теперь же список жертв украинской команды пополнили россияне.

Напомним, ранее украинцы разгромили россиян на чемпионате Европы по баскетболу в формате "три на три".

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