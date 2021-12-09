Украинцы будут драться с друг другом: кто выйдет на бой против Сиренко

Владислав Сиренко vs Андрей Руденко / Фото: Коллаж: Сегодня
Соперником Влада станет чемпион Украины в тяжелом весе Андрей Руденко (34-5, 20 КО), сообщает b-1boxing.com.
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Напомним, что первоначально Сиренко (22-5, 15 КО) должен был встретиться с Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО). Но буквально накануне поединка немецкий супертяжеловес получил травму.
Руденко также должен был боксировать с другим соперником – Муратом Гассиевым, но российский боксер сломал руку в тренировочном лагере.
Отметим, что в активе Руденко есть поединки против Константина Айриха, Хьюи Фьюри, Лукаса Брауна, Александра Поветкина, Агита Кабайела и Чжана Чжилея.
Бой Сиренко – Руденко состоится 18 декабря в ТРЦ Терминал в Броварах.
Ранее экс-тренер Владимира Кличко Али Башир заявил, что Владислав Сиренко готов к поединкам на топ-уровне, а Диллиана Уайта смог бы победить прямо сейчас.