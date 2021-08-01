Украинцу отсчитали нокдаун, которого не было. Но он все равно гарантировал себе медаль!

Александр Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters
Хижняк с медалью! Вопрос остался только один – с наградой какого именно достоинства украинец вернется из Токио.
Наш боксер пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале Александр раздельным решением судей одолел доминиканца Седено.
Соперник Хижняка оказался очень "грязным" боксером – он неоднократно пробивал ниже пояса, и после одного из таких ударов рефери отсчитал нокдаун нашему боксеру!
Александр Хижняк наказал доминиканца за удары ниже пояса / Фото: Reuters
Но Александр уверенно продолжил бой и довел его до победы! "Бронза" ему гарантирована. Ждем "золото" – Хижняк фаворит в своей весовой категории.
Ранее медали для Украины завоевали:
- Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;
- Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;
- Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;
- Михаил Романчук (плавание) – бронза;
- Элина Свитолина (теннис) – бронза;
- Михаил Романчук (плавание) – серебро.
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