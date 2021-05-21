Украинcкий великан с фантастическим рекордом впервые вышел в плей-офф НБА

В сильнейшей баскетбольной лиге мира Алексей Лэнь выступал за Финикс, Атланту, Сакраменто и Торонто, но пробиться в плей-офф удалось лишь с "волшебниками" из Вашингтона

Украинский великан в НБА Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Украинский баскетболист Алексей Лэнь впервые в карьере вышел в плей-офф НБА. Это произошло после того, как его Вашингтон в последнем матче турнира плей-ин победил Индиану – 142:115.

27-летний центровой из Антрацита Луганской области в этом поединке провел на площадке 13 минут, набрал 4 очка, совершил 7 подборов и 1 перехват.

Интересно, что до этого у Алексея Лэня набралось 530 (!!!) матчей в НБА без участия в плей-офф. Это была самая длинная действующая серия в лиге.

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С 2013 года Лэнь безуспешно пытался пробиться в решающие игры на выбывание, выступая за Финикс, Атланту, Сакраменто и Торонто. Наконец, в составе "волшебников" из Вашингтона нашему гиганту (213 см) это удалось.

Правда, далеко пробраться в плей-офф НБА шансов у Алексея Лэня немного, ведь уже в первом раунде его команду ждет Филадельфия – лучший клуб Востока по итогам "регулярки".

Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в Вашингтон Уизардс, куда он перебрался на один год из Торонто. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.