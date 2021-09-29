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Украинца наказали за расизм дисквалификацией, от которой можно откупиться: озвучена такса

Олег Люлька
29 сентября, 11:35
Дисциплинарный комитет украинской хоккейной лиги применил своеобразные санкции к нападающему ХК Кременчук Андрею Денискину

Украинец Денискин оскорбил американца Смерека / Фото: УХЛ

Форвард Кременчука Андрей Денискин получил обязательную дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на 10 поединков, сообщает официальный сайт УХЛ.

Правда, игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации – сумма денежной компенсации за один поединок составляет 5 000 гривен.

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Напомним, на 36-й минуте матча 4-го тура УХЛ между Кременчуком и Донбассом (3:2) 23-летний форвард хозяев Андрей Денискин изобразил обезьяну, очищающую от шкурки и поедающую банан. Расистский жест был обращен к темнокожему игроку Донбасса – 24-летнему Джейлену Смереку из США.

Денискин был удален до конца той игры, а теперь получил и бан от дисциплинарных органов.

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Ранее мы писали о расизме в футболе. Английскую сборную забросали стаканами венгры: ответ шокировал. Защитник гостей Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш подняли брошенные стаканы и испили из них.

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