Украина вышла в плей-офф Евро-2022!

Евро-2022: Украина vs Португалия / Фото: UEFA.com
Сегодня на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах состоялись матчи 3-го тура группы А. Сборная Украины проиграла свой поединок Португалии со счетом 0:1, но вышла в плей-офф Евро-2022 благодаря сербам.
В параллельном матче Сербия проигрывала хозяевам чемпионата с разницей в два мяча, но сумели сравнять счет, а затем и вырвать победу – 3:2.
Благодаря этой победе Украина сохранила за собой второе место в группе А и вышла в 1/4 финала Евро-2022.
Напомним, в первом туре украинцы уступили нидерландцам со счетом 2:3. А во втором матче на Евро-2022 Украина разгромила Сербию со счетом 6:1.
По итогам группового этапа Нидерланды и Сербия покидают турнир. Португалия и Украина вышли в следующий раунд соревнований.
В 1/4 финала сборная Украины сыграет против команды Казахстана.
Чемпионат Европы-2022 по футзалу. 3 тур. Группа А.
Украина – Португалия – 0:1.
Гол: Зики, 37
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба.
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэльо, Пани Варела – Эду, Андре Коэльо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.