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Украина вышла в плей-офф Евро-2022!

Сергей Шаховец
28 января, 23:47
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии в заключительном матче группового этапа, но вышла в плей-офф благодаря дополнительным показателям

Евро-2022: Украина vs Португалия / Фото: UEFA.com

Сегодня на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах состоялись матчи 3-го тура группы А. Сборная Украины проиграла свой поединок Португалии со счетом 0:1, но вышла в плей-офф Евро-2022 благодаря сербам.

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В параллельном матче Сербия проигрывала хозяевам чемпионата с разницей в два мяча, но сумели сравнять счет, а затем и вырвать победу – 3:2.

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Благодаря этой победе Украина сохранила за собой второе место в группе А и вышла в 1/4 финала Евро-2022.

Напомним, в первом туре украинцы уступили нидерландцам со счетом 2:3. А во втором матче на Евро-2022 Украина разгромила Сербию со счетом 6:1.

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По итогам группового этапа Нидерланды и Сербия покидают турнир. Португалия и Украина вышли в следующий раунд соревнований.

В 1/4 финала сборная Украины сыграет против команды Казахстана.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу. 3 тур. Группа А.

Украина – Португалия – 0:1.

Гол: Зики, 37

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба.

Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэльо, Пани Варела – Эду, Андре Коэльо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.