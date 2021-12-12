Украина выиграла борьбу за 7 место в мужской эстафете

В Хохфильцине завершилась мужская эстафетная гонка / Фото: Getty Images

Воскресную программу третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене открывала мужская эстафетная гонка. Украинская команда выступала в таком составе: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

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Стартер нашей команды Артем Прима использовал два запасных патрона и передал эстафету Пидручному 11-м, с отставанием от лидера +35,2 секунды.

Дмитрий первую стрельбу отработал с одним дополнительным патроном, а вторую отстрелял чисто.

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По ходу гонки Пидручный вышел на шестое место, но на передаче эстафеты оказался на девятом месте.

Богдан Цымбал не смог чисто отстреляться, но все же удержался на 9-й позиции.

Финишер украинской команды Артем Дудченко отдал все силы чтобы улучшить результат и в итоге занял седьмое место. На финише Дудченко опередил словенца Тршана.

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Золото мужской эстафеты завоевали биатлонисты норвежской команды. Второе место заняли французы и замкнули ТОП-3 сборная России.

Кубок мира. Третий этап (Гохфильцен): мужская эстафета. Результат

1.Норвегия (0+5) +1:14:34.8

2.Франция (0+8)+21.2

3.Россия (1+9)+47.3

4.Германия (0+10) +1:00.0

5.Швеция (0+7) +1:30.2

6.Беларусь (1+5) +2:09.5

7.Украина (0+8) +2:32.5

Напомним, что на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде украинские биатлонисты претендовали на медали, но в итоге финишировали пятыми.