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Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
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Украина в ТОП-10: медальный зачет чемпионата мира по боксу

Андрей Трофимов
6 ноября, 23:23
Медальный зачет мирового первенства по боксу в Белграде выиграла Куба, Украина заняла восьмую строчку

Украинец Захареев одолел в финале Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Благодаря золоту украинца Юрия Захареева, который в финале категории до 71 кг единогласным решением судей одолел россиянина Вадима Мусаева, Украина попала в ТОП-10 общего медального зачета мирового первенства по боксу в столице Сербии.

С одной медалью, но при этом золотой, Украина заняла восьмую строчку.

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Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Первое же место в медальном зачете боксерского ЧМ-2021 досталось Кубе, представители которой добыли пять наград – три золотые и две бронзовые.

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Напомним, украинец Захареев за золото ЧМ получит 100 тысяч долларов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЧМ ПО БОКСУ

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Куба3025
2 Казахстан2215
3 США2204
4 Япония2002
5 РФБ1225
6 Азербайджан1023
Франция1023
8 Украина1001
9 Таиланд0123
10 Армения0112
Беларусь0112
Италия0112
Узбекистан0112
14 Бразилия0101
Турция0101
16 Грузия0022
17 Албания0011
Бельгия0011
Доминикана0011
Индия0011
Иран0011
Испания0011
Сербия0011
Тринидад и Тобаго0011
Шотландия0011
Всего стран: 2513132652

Отметим, что на прошлом ЧМ по боксу среди любителей, в Екатеринбурге-2019, Украина не добыла ни одной медали. Но стоит учитывать, что на те соревнования, проходившие на территории страны-агрессора, наша сборная отправила резервистов.

Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

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Напомним, в Белграде-2021 в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

ВИДЕО ЗОЛОТОГО БОЯ ЗАХАРЕЕВА