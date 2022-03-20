Украина сыграет с Шотландией в июне. УЕФА назвал дату матчей сборных

Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с Шотландией / Фото: Twitter

Еще одна дуэль Украины с Шотландией пройдет летом. Теперь речь идет об отборочных матчах женской национальной команды к ЧМ-2023.

УЕФА принял решение перенести апрельские матчи сборной против Шотландии и Венгрии на 24 и 28 июня 2022 года соответственно. Все из-за военного вторжения России на территорию нашего государства и невозможности организации тренировочного процесса украинок.

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На данный момент Украина распологается на четвертом месте в группе B. И именно эти две сборные являются нашими главными конкурентами в борьбе за вторую позицию.

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Лидер Испания практически гарантировала себе победу в группе. Напрямую на ЧМ выйдет победитель группы, а вторые места сыграют в плей-офф, который будет включать в себя два раунда. Сам турнир пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что ранее на июнь был перенесен и матч мужской сборной Украины против Шотландии в полуфинале плей-офф к ЧМ-2022 в Катаре. В случае успеха в игре с британцами команду Петракова ждет встреча против Уэльса или Австрии.