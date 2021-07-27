Украина против России в шахматах! Музычук сыграет в полуфинале Кубка мира

Украинка Анна Музычук вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи с 12 июля по 6 августа по олимпийской системе

Анна Музычук борется за Кубок мира / Фото: fide.com

На стадии четвертьфинала в России Музычук-старшая обыграла грузинского гроссмейстера Нану Дагнидзе со счетом 3:1. За выход в финал украинка поборется с россиянкой Александрой Горячкиной, которая зимой 2020 проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за титул чемпионки мира.

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Во втором полуфинале встретятся россиянка Александра Костенюк и китаянка Тань Чжуньи.

Анна Музычук прошла в четвертьфинал Кубка мира / Фото: fide.com

Также Анна квалифицировалась на турнир претенденток, который должен пройти в 2022 году. Победительница этого турнира сыграет в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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Отметим, что 31-летняя Музычук – трехкратная чемпионка мира среди женщин по быстрым шахматам и вице-чемпионка мира 2017 года – по классическим шахматам.

Младшая сестра Анны Музычук, Мария, покинула соревнования на стадии 1/8 финала.

Ранее шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса.

Также коронавирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова.