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Украина приняла участие в открытии Олимпиады-2022 в Пекине

Сергей Шаховец
4 февраля, 14:38
Сборная Украины приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине

Выход Украины на церемонии открытия / Фото: Getty Images

На параде открытия Игр-2022 нашу команду с флагом в руках вывели два спортсмена – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

На нашем сайте проходит онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 – смотрите яркие фотографии шоу, фанатов, делегаций.

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На трибунах нашу команду поддерживал глава НОК Украины Сергей Бубка.

Напомним, Украину в Пекине представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

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В Пекин приехали четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл золото в Пхенчхане-2018.

Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го. В день закрытия Игр.