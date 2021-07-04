Украина переоценила себя! Российский тренер отреагировал на вылет "сине-желтых" с Евро

Бывший тренер Динамо Юрий Семин отметил реализацию Гарри Кейна в матче 1/4 финала со сборной Шевченко и не захотел сравнивать игру на чемпионате команд России и Украины

Юрий Семин отреагировал на проигрыш Украины / Фото: Reuters

Бывший тренер киевского Динамо российский специалист Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) на стадии 1/4 финала Евро-2020 и вылет команды Шевченко.

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"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выравняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне – Харри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое достаточно жесткое поражение", – цитирует коуча ТАСС

Также Семина попросили сравнить поражения сборной России от Дании (1:4) и Украины от Англии (0:4). Но он отметил, что не стоит проводить какие-то параллели, ведь это совершенно разные команды. А в преддверии полуфинала Евро 7 июля в Лондоне заявил, что "датчане ни в чем не уступают англичанам".

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

"В составе сборной Англии можно отметить Харри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом"

Ранее мы писали, останется ли Шевченко в сборной Украины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

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