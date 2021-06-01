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Украина назвала окончательный состав на Евро-2020. А могут быть изменения?

1 июня, 21:36

Александр Трикиша

В случае травмы или заражения коронавирусом в составе участников Евро-2020 могут быть изменения вплоть до старта турнира. А вратарей можно менять на протяжении всего Евро

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с окончательной заявкой на Евро-2020. Тем не менее, изменения в составе еще могут быть. Что говорит регламент УЕФА?

Евро-2020 стартует 11 июня. Украина на групповом этапе проведет матчи против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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Источник: Сегодня|Спорт

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