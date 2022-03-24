Украина намерена подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу

Матчи чемпионата мира могут пройти в Киеве на НСК Олимпийский

Вчера истек срок подачи заявок на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. На удивление, одним из кандидатов на турниры стала Россия, которую выкинули из турниров УЕФА и ФИФА из-за войны в Украине.

Этот факт вызвал гневную реакцию у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который даже предложил отдать Евро Украине вместо фашистской России. На эти слова отреагировал президент УАФ Андрей Павелко.

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"Весь мир сейчас с Украиной. В футбольной и спортивной среде мы чувствуем, что европейские страны, ФИФА и УЕФА вместе с нами. Они помогают нам и гуманитарной помощью, и решениями по отстранению футболистов, клубов и сборных России от соревнований, которые они планировали. Такое единство вокруг Украины обязательно поможет нам победить российский фашизм".

Андрей Павелко улетел в Рим на переговоры с УЕФА / Фото: Facebook

При этом глава ассоциации заверил, что Украина была бы готова провести Евро и даже больше! Павелко озвучил куда более крупные амбиции.

"Я уверен, что мы сможем провести. Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше побороться за чемпионат мира. Тем более, что Украина уже объединила весь мир. Возможно, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет намного лучше. Предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира в Украине и Великобритании. Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и поспособствует ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и восстановления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне".

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет зимой 2022 года в Катаре, а через четыре года мундиаль примут США, Канада и Мексика. Возможно, Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030, который состоится в столетний юбилей проведения первого мундиаля.

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На данный момент главными кандидатами на ЧМ через восемь лет являются совместные заявки Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая, а также Испании с Португалией.

Кроме того, интерес к проведению мундиаля проявляли Марокко, Китай, Египет, Австралия и совместная заявка Греции, Сербии, Румынии и Болгарии. Хозяин ЧМ-2030 должен быть назван в 2024 году.