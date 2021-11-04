Украина может снова стать хозяйкой футбольного Евро

Украина поборется за проведение женского чемпионата Европы в 2025 году / Фото: womensfootball

Заинтересованность в проведении финального турнира женского чемпионата Европы в 2025 году проявили пять ассоциаций, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.

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УЕФА отреагировал на постоянно растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнований в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей.

Добавим, что у Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов. Также недавно Украинская ассоциация футбола утвердила стратегию развития женского футбола в стране, получившая одобрительные отзывы в УЕФА.

/ Фото: УАФ

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Если Украина получит право на проведение турнира, то в этом случае женская сборная нашей страны автоматически получит право участвовать в финальной части Евро. За всю историю выступлений украинки только раз попадали на чемпионат Европы: в 2009 году (четвертое место в группе).

Напомним, что в 2012 году Украина вместе с Польшей провели чемпионат Европы по футболу среди мужских команд.

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