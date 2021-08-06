Украина может получить еще одну медаль Олимпиады: неожиданно вернулась в борьбу

Оксана Ливач на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
В четвертьфинале Олимпиады Ливач проиграла бронзовой призерке Олимпиады-2016 в Рио, китаянке Сунь Янань со счетом 3:7. Но затем именно китаянка, которая дошла до финала обеспечила украинке утешительную схватку за выход в бронзовый поединок.
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Если чемпионка Европы-2019, а также призер чемпионата мира и Европейских игр Ливач победит в утешительной схватке кубинку Юснейлис Гузман, то сможет побороться за бронзу Олимпиады. Потенциальная соперница Оксаны в бронзовом финале – американка Сара Хильдебранд.
Оксана Ливач проиграла Сунь Янань / Фото: Reuters
Утешительная схватка и за бронзу пройдут 7 августа.
Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
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