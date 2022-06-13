Украина – Ирландия. Онлайн-трансляция матча Лиги наций

Завтра, 14 июня, в польском Лодзе на Городском стадионе Видзева состоится матч Лиги наций, в котором сразятся Украина и Ирландия. Команды соревнуются в рамках дивизиона В в группе 1.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Для нашей команды эта игра станет последней в июньском отрезке поединков. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

ОНЛАЙН УКРАИНА – ИРЛАНДИЯ

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Подопечные Александра Петракова не выполнили свою главную задачу на июнь, проиграв Уэльсу в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022. Правда, команда быстро переключилась на Лигу наций, где успешно выполняет задание.

Украина сумела резервным составом добыть минимальную победу над ирландцами в Дублине. А через три дня "сине-желтые" разгромили Армению и возглавили свой квартет.

И вот теперь нашей команде вновь предстоит сыграть с "зелеными", но уже домашний матч. К сожалению, лишь номинально домашний, ведь из-за войны против фашистов Украина не может принимать соперников на своей территории.

Ирландия же неудачно стартовала в Лиге наций. Помимо поражения от Украины, подопечные Стивена Кенни не смогли взять очки на поле Армении (0:1). Правда, после этого ирландцы отыгрались на Шотландии, разгромив "тартановую армию" со счетом 3:0.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

К игре против Ирландии не будут готовиться травмированные Георгий Бущан и Тарас Степаненко, а также ушедший "на пенсию" Андрей Пятов. Кипер Шахтера попрощался со сборной после игры с армянами.

Андрей Пятов попрощался со сборной Украины / Фото: Getty Images

В то же время Петраков сможет снова рассчитывать на Ярмоленко, Соболя и Сироту. Первые двое пропустили все игры Лиги наций, а защитник Динамо не смог сыграть против армян из-за болезни.

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У Ирландии же ослаб состав за эту неделю с момента нашей встречи в Дублине. Основная пара центрбеков не сыграет в Лодзе. Иган получил травму, а Даффи перебрал карточек в матче с Шотландией. Также под вопросом из-за повреждения участие форварда Огбене.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Явным фаворитом встречи считается сборная Украины. Коэффициент на победу нашей команды составляет 1.81. В свою очередь ничья оценивается в 3.50, а победа ирландцев – в 5.00. В процентном отношении расклад сил следующий:

победа Украины – 53%

ничья – 28%

победа Ирландии – 19%

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прямая трансляция матча Украина – Ирландия пройдет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также в онлайн-режиме за поединком можно будет наблюдать на сервисе OLL.TV.