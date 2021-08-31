Украина хочет поехать в Катар! Что говорил Петраков перед дебютом в сборной

Петраков перед отборочным матчем ЧМ-2022 / Фото: УАФ

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана. Это будет первая игра для и.о. главного тренера Украины Александра Петракова.

Накануне выездной встречи Петраков пообщался с журналистами.

- Какая сейчас ситуация с игроками? Игорь Харатин покинул расположение сборной? Что с Романом Яремчуком? У него была температура после вакцинации...

- Вчера Харатин пришел ко мне в час ночи. Сказал, что руководство Ференцвароша его продало в Легию. Он сам был в шоке. В пять утра у него был самолет – он отправился на медосмотр. Мне ничего не оставалось, как его отпустить. Харатин прибудет в сборную 2 сентября, после матча с Казахстаном. Яремчук здоров. Сейчас он будет тренироваться в общей группе. С ним все в порядке, просто после инъекции была небольшая температура, связанная с особенностями организма. Он в строю.

- Мартовская ничья (1:1) была сенсацией для Казахстана, тогда как в Украине результат восприняли скорее отрицательно. Поэтому выездной матч имеет для вас более принципиальный характер, чем обычно?

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- Украина хочет поехать в Катар, однозначно. Поэтому эта игра приобретает для нас соответствующего значения. Если мы сыграем неудачно, то практически выбывает из гонки.

- Насколько команда адаптировалась к искусственному полю?

- Я могу повторить свои слова. Кто умеет играть в футбол – умеет играть где угодно.

- Кого бы вы выделили в сборной Казахстана?

- Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. Технический полузащитник, ключевой игрок. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда.