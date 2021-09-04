Украина – Франция: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Александр Петраков дает указания перед матчем с Францией / Фото: REUTERS

Встреча пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Украина – Франция трансляция онлайн уже есть на нашем сайте.

Где смотреть матч Украина – Франция:

В турнирной таблице Украина отстает от Франции на четыре балла, а напрямую в финальную часть чемпионата мира в Катаре выйдет только победитель группы!

Поэтому Украине обязательно нужно побеждать, ведь в случае поражения наша команда рискует скатиться на последнее место в группе, так как остальные наши конкуренты провели меньше матчей и по потерянным очкам опережают команду Петракова.

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Стоит отметить, что Украина еще ни разу не выиграла в отборе на катарский мундиаль. Но и Франция не выигрывает уже на протяжении четырех матчей!

Впрочем, букмекеры не верят, что Украина сможет победить французов: коэффициент на победу команды Александра Петракова – 6.70, на ничью – 4.20, на победу Франции – 1.55.

Проблем тренерскому штабу украинской команды добавит дисквалификация Александра Зинченко и травма Виталия Буяльского. Александр Петраков уже объявил заявку на матч против Франции.

Как Украина играла с Францией в первом матче: