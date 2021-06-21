Украина – Австрия: стартовые составы на решающий матч Евро-2020

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters
Объявлены составы на матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Украина – Австрия. По сравнению с предыдущей игрой против Северной Македонии, у нас – одна замена. Вместо Тараса Степаненко с первых минут выходит Сергей Сидорчук.
Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020
УКРАИНА: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик
АВСТРИЯ: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич
Напомним, начало матча Украина – Австрия в Бухаресте – в 19:00 по киевскому времени. Нашей сборной, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть.
Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф