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Украина – Англия: появились стартовые составы на матч 1/4 Евро-2020

3 июля, 21:03

Елена Павлова

Украина и Англия встретятся в матче 1/4 финала Евро-2020 в Риме. Матч начнется в 22:00. Стали известны стартовые составы команд и фамилии игроков, оставшихся в запасе

Андрей Шевченко выбрал стартовый состав / Фото: Reuters

Сегодня в Риме сборная Украины поборется с Англией за путевку в полуфинал Евро-2020. Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в 22:00. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео. А тем временем наставники команд огласили стартовые составы.

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По сравнению с поединком со Швецией в 1/8 финала (2:1) Андрей Шевченко сделал одну замену – вместо Тараса Степаненко выйдет Виталий Миколенко. Снова не появится в старте Руслан Малиновский.

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир.

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А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

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