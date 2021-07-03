Украина – Англия: где смотреть трансляцию и видео голов

Все о трансляциях матча Украина – Англия в плей-офф Евро-2020 на эфирных, спутниковых каналах и в интернете. Видео голов – в нашем онлайне

Украинские болельщики в Риме на матче Украина - Англия / Фото: Reuters

Сборная Украины уже показала свой лучший результат на чемпионатах Европы, а сегодня может продлить наш праздник на Евро! В поединке против англичан нужно сыграть свой лучший матч и попытаться добыть путевку в полуфинал. Смотреть онлайн трансляцию Украина – Англия с видео-повторами голов, фотографиями и комментариями можно на нашем сайте.

Матч начнется в 22:00.

В ожидании матча Украина – Англия посмотрите 5-минутный мультик, который по-новому озвучил наш комментатор:

Смотреть игру Украина – Англия в прямом эфире можно на:

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Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Англия. Комментатор Евгений Кучин точно не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.

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✔️ Когда начало? Стартуем в 22:00!

✔️ Где смотреть? Каналы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", сервис OLL.TV

✔️ Кто фаворит? Англия. Вероятность выхода Украины в полуфинал равна 20 процентам.

✔️ Где состоится матч? В Риме на Олимпийском стадионе. Вмещает 70 тыс зрителей.

✔️ Как играли раньше? В семи встречах преимущество у англичан: 4 победы, 2 ничьих и лишь 1 наша победа.

✔️ У кого дороже состав? Команда Англии на Евро-2020 оценивается в 6,5 раза дороже украинских коллег. Но мы-то знаем, что в футбол играют не деньги!

✔️ Какие прогнозы? Комментатор Кирилл Круторогов ожидает победу Англии 2:1. Но надеется, что наши смогут показать эталонный футбол и победить.

✔️ А если победа, что дальше? Матч с победителем пары Чехия – Дания.