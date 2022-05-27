Угрожали расправой. Рефери из Новой Каховки рассказала о зверствах оккупантов

Ирина Петрова принимала участие в проукраинских акциях / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни вторжения российско-фашистских войск Новая Каховка оказалась под оккупацией. Жители города не смирились с жизнью под властью кровавого режима и смело выходили на акции протеста с украинскими знаменами.

Но рашисты при содействии местных коллаборантов начали охоту на проукраинских активистов. Попала в тюрьму и рефери УАФ Ирина Петрова, которая активно участвовала в проукраинских митингах.

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"Я – клаустрофоб, для меня сидеть в замкнутом пространстве – очень большой стресс. Во-вторых, меня пугали, что могут дать от 3-15 суток до 10 лет или даже больше. Мы отказались судить их футбольные матчи, а второе – я отстаивала позицию нашей страны, я была и есть за Украину. Девятого мая я вышла в сине-желтой майке с флагом. Наверное, без футбола мне не хватает адреналина, хотелось как-то себя показать.

Было очень страшно, ты выходишь из дома и не понимаешь, что может быть. Ты удаляешь все СМС и фото, потому что боишься, что кто-то придет к тебе и посмотрит какую-то информацию. Но я такой человек, что ничего не удаляю. Что у меня было с начала войны, то у меня осталось. Возможно, это произошло потому, что они что-то у меня нашли.

Сейчас в Новой Каховке, наверное, единицы патриотов, но молчат, потому что знают, чем это может закончиться. Я очень переживаю за свой город. Там сейчас спокойно, не бомбят и не стреляют, но происходит непонятно что. Ты вынужден бояться, сидеть дома и не выходить на улицу. А если и выходить, то без телефона или удалив перед тем все СМС и соцсети. Потому что тебя могут где-нибудь ждать. Сейчас там очень много коллаборантов, перешедших на их сторону. Я надеюсь только на лучшее, верю в нашу силу, победу и ВСУ. Это может быть не так быстро, это может быть через месяц, два, три, четыре, но я знаю, что все это будет Украина, потому что нас никто не оставит", – сказала Петрова в интервью каналу Футбол 1/2/3.

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Напомним, что Ирину Петрову рашисты продержали в плену пять суток. Петрову удалось спасти из тюрьмы и вывезти с оккупированной территории.