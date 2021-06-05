Угроза для Васи! Японец назвал удар, которым победит Ломаченко

Масаеси Накатани уверен, что сможет одолеть в Лас-Вегасе украинца, если ему удастся использовать свой джеб. До боя осталось всего лишь три недели

Японский боксер Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Японский боксер Масаеcи Накатани, которого 26 июня ждет бой с Василием Ломаченко в Лас-Вегасе, рассказал, за счет чего намерен победить украинца.

"У меня отличный джеб. Если у меня не получится его использовать, то я проиграю, если получится – выиграю бой. Главное – сделать корректировки после того, как почувствуешь движение соперника. Но мне нравится боксировать с левшами. Как и всегда, я хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества", – приводит слова Накатани number.bunshun.jp

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

"Когда меня спросили: "Что ты думаешь по поводу боя с Ломаченко?", я ответил: "Готов!" Мне не нужно было время для раздумий. Моя цель – стать чемпионом мира. Сейчас Ломаченко не является чемпионом. Но я рад, что они выбрали меня, ведь бой с ним может привести меня к титулу", – добавил Масаеcи

Отметим, что размах рук у Накатани больше, чем у Ломаченко – 180 см против 166 см.

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Напомним, что букмекеры уже обнародовали котировки на бой Ломаченко – Накатани. Аналитики практически не сомневаются, что поединок двух жертв Теофимо Лопеса завершится в пользу украинского боксера. Вероятность его победы оценивается в 85 процентов, ничьей – в 3 процента, а выигрыша Масаеси – всего лишь в 12 процентов.

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