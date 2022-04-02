Уехали в рашу, там и оставайтесь. Пидручный проехался по легионерам

Екатерина Бех с началом войны уехала в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

В женской сборной по биатлону практически половина спортсменок, были по паспорту россиянками. С начала военных действий Екатерина Бех, Оксана Москаленко, Анастасия Расказова и ряд других биатлонисток никак не отреагировали на преступления Российской Федерации на территории Украины.

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Имеют ли право такие спортсмены в будущем защищать честь "сине-желтого" знамени? Конечно нет, считает лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный.

"Относительно натурализованных спортсменов, которые уже не первый год выступают под нашим флагом, но с начала войны никак не показали свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях. Вы уехали в рашу, так там и оставайтесь. А тем спортсменам, которые когда-то были по паспорту россиянами или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды – спасибо.

Россия начала войну под предлогом денацификации и демилитаризации, что вообще является абсурдом. И на самом деле из-за войны сейчас происходит тотальная дерусификация, потому что после того, что сделали орки на нашей земле, ни один украинец не захочет иметь с россиянами никаких дел, а многие русскоязычные переходят на украинский язык, потому что не хотят говорить на русском. Спасибо всем, кто поддерживает Украину и помогает нам бороться за нашу свободу и независимость. Украина побеждает. Украина победит. Слава Украине. Смерть врагам", – написал Подручный в Instagram.

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Ранее Дмитрий Пидручный публично осудил французских биатлонистов Симона и Мартена Фуркадов за поддержку российских спортсменов. Такие великие спортсмены оказались дерьмовыми людьми, сказал Дмитрий.