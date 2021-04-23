УЕФА оставил Евро-2020 в Испании: кто заменит Бильбао

Матчи чемпионата Европы перенесли из Бильбао в Севилью. Такое решение было принято после того, как власти Бильбао не смогли гарантировать присутствие зрителей на стадионе

Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао, который лишился права принимать матчи чемпионата Европы, так как местные власти не смогли гарантировать допуск зрителей на трибуны "Сан-Мамеса" из-за пандемии коронавируса.

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Пока официально о такой рокировке не сообщили, но журналист Reuters Ричард Мартин в Twitter утверждает, что это уже решенный вопрос. УЕФА должен опубликовать окончательный список городов Евро-2020 в течение дня.

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В Севилье должны пройти три матча группового этапа с участием сборной Испании и еще один матч 1/8 финала турнира. Испания выступает в группе Е со Швецией, Польшей и Словакией.

Ожидается, что местом проведения турнира станет стадион "Ла Картуха" вместимостью 60 000 человек, который в этом году принимал два финала Кубка Испании и финал Суперкубка Испании.

Тем временем сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольные матчи в мае и июне.