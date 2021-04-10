Удивительно, но шахматистка снялась с турнира из-за плохого интернета!

Одна из сильнейших шахматисток Казахстана, гроссмейстер Динара Садуакасова снялась с международного турнира Polgar Challenge из-за плохого Интернета. Ранее украинку лишили титула чемпионки мира из-за жульничества, а она просит детектор лжи.

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"Дорогие друзья, с большим сожалением вынуждена сообщить, что из-за нестабильного интернета вынуждена прервать участие в турнире Polgar Challenge. Я готовилась к турниру как в шахматном плане, так и в техническом. Но на протяжении всех семи партий, которые я играла, все время были проблемы. И в ходе каждой партии мне приходилось больше думать об интернете. Использовала соединение трех провайдеров, ничего не помогало. Еще раз приношу извинения болельщикам и организаторам", – сообщила Садуакасова в Facebook

Динара подчеркнула, что даже последнюю встречу проиграла из-за плохой связи:

"Даже в партии 7-го тура с международным гроссмейстером Лэй Тинцзе у меня был перевес по времени и лишняя пешка в коневом эндшпиле 3 на 2, но из-за нестабильной связи я просрочила время. Каждая игра была для меня большим стрессом, потому что в любой момент связь могла прерваться"

24-летняя Динара Садуакасова является чемпионка мира до 20 лет и чемпионкой Азии 2019 года.

Ранее мы писали, почему украинскую чемпионку мира обвинили в читерстве.