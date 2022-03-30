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Удары от чемпиона. Усик показал, как будет нокаутировать Джошуа

Сергей Шаховец
30 марта, 11:37
Прославленный украинский боксер провел мастер-класс в Праге

Александр Усик не боится делиться своими секретами / Фото: Коллаж: Сегодня

После отъезда из Украины Александр Усик сделал небольшую остановку в столице Чехии Праге. Непосредственную подготовку к реваншу с Энтони Джошуа Усик будет проводить на месте поединка.

Усик – в магазин, жена – на митинг / Фото: Коллаж: Сегодня

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А пока еще не согласованы последние нюансы боя, украинский супертяж посетил один из тренировочных залов в Праге. Там Александр Усик преподал мастер-класс местным боксерам.

Соответствующее видео появилось в социальной сети.

Боксеры очень внимательно слушали советы от Усика. Действительно, не каждый день своими секретами делится чемпион мира по боксу.

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Напомним, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.

Шейхи готовы выделить призовой фонд в размере 120 млн долларов. Усик как действующий чемпион будет претендовать минимум на 50% от этой суммы.

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Шейхи очень хотят организовать бой в Саудовской Аравии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня